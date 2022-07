"Il candidato premier? Come andrà a finire": Senaldi, la profezia sul centrodestra (Di martedì 26 luglio 2022) Nel centrodestra si bisticcia sul nodo del candidato premier, anche se la legge non scritta recita, da tempo, che il premier lo farà il leader del partito che otterrà un voto in più alle elezioni. Insomma, in caso di vittoria, appuntamento al prossimo 25 settembre. Eppure la sinistra e i suoi quotidiani hanno già individuato il bersaglio grosso, quello contro cui scaricare fango e odio: Giorgia Meloni, leader di quei Fratelli d'Italia che, ad oggi, sono indicati Come partito di maggioranza relativa. E su questi due punti ragiona Pietro Senaldi, condirettore di Libero, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, nella puntata in onda su Rete 4 nella serata di martedì 26 luglio. Nel mirino di Senaldi ci finisce subito la sinistra: "Non sapendo chi comanda tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Nelsi bisticcia sul nodo del, anche se la legge non scritta recita, da tempo, che illo farà il leader del partito che otterrà un voto in più alle elezioni. Insomma, in caso di vittoria, appuntamento al prossimo 25 settembre. Eppure la sinistra e i suoi quotidiani hanno già individuato il bersaglio grosso, quello contro cui scaricare fango e odio: Giorgia Meloni, leader di quei Fratelli d'Italia che, ad oggi, sono indicatipartito di maggioranza relativa. E su questi due punti ragiona Pietro, condirettore di Libero, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, nella puntata in onda su Rete 4 nella serata di martedì 26 luglio. Nel mirino dici finisce subito la sinistra: "Non sapendo chi comanda tra ...

