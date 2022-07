Il cambio di regime dei media sulla Meloni: ecco cosa è successo (Di martedì 26 luglio 2022) Perché, fino all’inizio di questa campagna elettorale, Giorgia Meloni era una scelta socialmente tollerata, mentre ora è socialmente squalificante? Perché prima non era un pericolo per la democrazia, mentre ora è allarme fascismo? Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 luglio 2022) Perché, fino all’inizio di questa campagna elettorale, Giorgiaera una scelta socialmente tollerata, mentre ora è socialmente squalificante? Perché prima non era un pericolo per la democrazia, mentre ora è allarme fascismo?

