Il calvario di Martina, ex modella che rischia la vita per l'Rcu: "Ma pensano che vada a ritoccarmi il trucco"

Le patologie infiammatorie croniche intestinali sono un fenomeno in costante, drammatico aumento nella popolazione mondiale. Dal morbo di Crohn alla colite ulcerosa alla così detta Rcu, la Rettocolite ulcerosa. I sintomi non sempre si limitano al bisogno di correre spesso in bagno ma, a seconda della gravità, possono abbinarsi a forti spasmi addominali, dolori articolari, senso di ottundimento, stanchezza, problemi alla vista e alla memoria. Proprio per colpa della variabilità dei sintomi, a volte passano anni prima che una di queste patologie venga diagnosticata. Invece l'identificazione andrebbe fatta il prima possibile, perché tra le complicanze più gravi che si possono verificare nel tempo c'è l'ispessimento della parete intestinale e lo sviluppo di tumori. Non volendo andare a pensare a conseguenze tanto tragiche, c'è comunque da considerare il difficile risvolto psicologico e ...

