Il boomerang russo alle urne italiane (Di martedì 26 luglio 2022) Ci sono dei conti di interesse e politici che non tornano in Italia e in Europa intorno alle prossime elezioni del 25 settembre. I partiti che hanno fatto cadere il governo di Mario Draghi, il Movimento 5 Stelle, la Lega e Forza Italia, guidati rispettivamente da Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi oggi hanno circa il 60% dei rappresentanti in Parlamento. Secondo i sondaggi di questi giorni i tre, a causa di scissioni e calo dei loro voti, al prossimo Parlamento dovrebbero raccogliere tutte insieme forse il 20-30% dei seggi. I tre, un triunvirato in sostanza, avevano peraltro respinto la candidatura di Draghi al Quirinale sostenendo che avrebbe dovuto continuare a lavorare come premier. Sei mesi dopo, lo hanno anche sfiduciato da premier. Gli elettori non sembrano gradire il doppio tradimento. È possibile che nei prossimi due mesi possano recuperare ... Leggi su formiche (Di martedì 26 luglio 2022) Ci sono dei conti di interesse e politici che non tornano in Italia e in Europa intornoprossime elezioni del 25 settembre. I partiti che hanno fatto cadere il governo di Mario Draghi, il Movimento 5 Stelle, la Lega e Forza Italia, guidati rispettivamente da Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi oggi hanno circa il 60% dei rappresentanti in Parlamento. Secondo i sondaggi di questi giorni i tre, a causa di scissioni e calo dei loro voti, al prossimo Parlamento dovrebbero raccogliere tutte insieme forse il 20-30% dei seggi. I tre, un triunvirato in sostanza, avevano peraltro respinto la candidatura di Draghi al Quirinale sostenendo che avrebbe dovuto continuare a lavorare come premier. Sei mesi dopo, lo hanno anche sfiduciato da premier. Gli elettori non sembrano gradire il doppio tradimento. È possibile che nei prossimi due mesi possano recuperare ...

Cottarelli: "Guerra, clima sconvolto, caro prezzi e sanzioni. Come affronteremo l'autunno che ci attende" ... l'escalation militare, la possibilità è che si estendano sanzioni severe al gas russo e cosa farà ... C'è grandissimo dibattito sull'effetto boomerang delle sanzioni Ue contro la Russia: caro prezzi, ... Sull'Ucraina sembra trionfare l'irresponsabilità - di Giuseppe Ladetto ...porre termine quanto prima a questa guerra in Ucraina lasciando una via di fuga al leader russo. ... si mettono in campo sempre nuove sanzioni senza tener conto dell'inevitabile effetto boomerang che ...