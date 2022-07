I vigili del fuoco non possono spegnere l'incendio, impossibile riempire le autobotti. Tutta colpa dei 'vampiri d'acqua' (Di martedì 26 luglio 2022) vampiri d'acqua che impediscono di spegnere gli incendi a Centro Serena, sulla Prenestina. Quando i vigili del fuoco sono arrivati per spegnere l'ennesimo rogo estivo, infatti, si sono accorti che ... Leggi su leggo (Di martedì 26 luglio 2022)d'che impediscono digli incendi a Centro Serena, sulla Prenestina. Quando idelsono arrivati perl'ennesimo rogo estivo, infatti, si sono accorti che ...

SkyTG24 : Vigili del fuoco in sciopero a Biella, 'Siamo 11 per 170mila abitanti' - CottarelliCPI : In un solo mese 33mila interventi per incendi boschivi. 141mila persone sono state impiegate per queste operazioni.… - raffaellapaita : Sono figlia di un #vigiledelfuoco. Ho perso mio papà troppo presto. In questi giorni sta andando a fuoco parte del… - RaiNews : Ancora da chiarire le cause, ma le autorità locali non escludono la probabile origine umana - CarloSpadola : RT @Sandrino_14: @LucaBizzarri Meno male che loro erano tutti Vigili del Fuoco ?? -