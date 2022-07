I tifosi dell’Atletico Madrid contro l’arrivo di Cristiano Ronaldo: #ContraCR7 sui social (Di martedì 26 luglio 2022) E’ sempre più incerto il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è reduce da una stagione difficile, dal punto di vista personale e di squadra. Dopo un avvio positivo, il Manchester United è crollato e la Premier League si è conclusa senza la qualificazione alla prossima Champions League. Il calciatore ex Juventus ha realizzato qualche gol pesante, nelle seconda parte di stagione si è registrato un netto passo indietro dal punto di vista personale e delle motivazioni. Cristiano Ronaldo è alla ricerca di un nuovo progetto, avrebbe già comunicato ai Red Devils il desiderio di cambiare maglia. Tante squadre si sono messe in fila per assicurarsi le prestazioni di un calciatore molto importante, una soluzione da non sottovalutare porta all’Atletico Madrid. I tifosi, però, non sono di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 26 luglio 2022) E’ sempre più incerto il futuro di. Il portoghese è reduce da una stagione difficile, dal punto di vista personale e di squadra. Dopo un avvio positivo, il Manchester United è crollato e la Premier League si è conclusa senza la qualificazione alla prossima Champions League. Il calciatore ex Juventus ha realizzato qualche gol pesante, nelle seconda parte di stagione si è registrato un netto passo indietro dal punto di vista personale e delle motivazioni.è alla ricerca di un nuovo progetto, avrebbe già comunicato ai Red Devils il desiderio di cambiare maglia. Tante squadre si sono messe in fila per assicurarsi le prestazioni di un calciatore molto importante, una soluzione da non sottovalutare porta all’Atletico. I, però, non sono di ...

Fprime86 : RT @sportmediaset: #ContraCR7: il popolo dell'Atletico insorge contro l'ipotesi Ronaldo #CR7 #ContraCR7 #AtleticoMadrid - LittlePrinceCm8 : Ronaldo disprezzato dai tifosi dell'Atletico, come giusto che sia in un calcio con ancora dei valori morali. Assurd… - sportmediaset : #ContraCR7: il popolo dell'Atletico insorge contro l'ipotesi Ronaldo #CR7 #ContraCR7 #AtleticoMadrid - Matti_2011 : I tifosi dell'Atletico Madrid non vogliono #CR7 e hanno montato la protesta anche sui social con l'hashtag… - fstvrgrnr : @FedericaGianne1 Per i tifosi dell’atletico è letteralmente quello che era per noi Bernardeschi. -