I parchi Disney cambiano il termine "fata madrina" per essere più inclusivi (Di martedì 26 luglio 2022) Disney continua a fare passi avanti verso un linguaggio più inclusivo: d'ora in poi, i parchi a tema Disney si riferiranno ai membri dello staff che lavorano presso le Bibbidi Bobbidi Boutique in modo più inclusivo dal punto di vista del genere. Infatti, i dipendenti delle Bibbidi Bobbidi Boutique presenti nei parchi Disney verrano chiamati "Apprendisti della fata madrina" (in inglese il termine apprendista, apprentices, è neutro) invece di "Fate Madrine in formazione". The workers at Bibbidi Bobbidi Boutique, who were formerly known as "Fairy Godmothers-in-Training," are now called "Fairy Godmother's Apprentices"https://t.co/kk7tJBNvWx— KTLA (@KTLA) July 23, 2022 Le Bibbidi Bobbidi Boutique sono situate al Magic Kingdom di Disney

