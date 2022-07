(Di martedì 26 luglio 2022) Nei prossimi otto mesi, pari al 15 per cento: la decisione è stata presa per anticipare eventuali tagli o blocchi decisi dalla Russia

(Di martedì 26 luglio 2022) Nei prossimi otto mesi, pari al 15 per cento: la decisione è stata presa per anticipare eventuali tagli o blocchi decisi dalla Russia

I paesi dell'Unione Europea hanno fatto un accordo per ridurre il consumo di gas - Gas, paesi dell'Unione trovano accordo su riduzione dei consumi. L'Ungheria l'unica a votare contro - Gas, i paesi dell'Unione Europea raggiungono un accordo sul piano di emergenza per il prossimo inverno

...per delineare il nuovo ruolo geopolitico della Germania e'Ue.Germania in una potenza di primo piano nell'ambito di una...possono proteggere i loro interessi dalle pressioni dei......probabilmente risparmiare molto piu' gas rispetto ad altri... Il ministro federale'Economia Robert Habeck aveva espresso "...rappresentava circa il 40% delle importazioni di gas nell'. ... Allargamento dell'UE: in che modo i Paesi possono entrare nell'Unione