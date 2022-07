I nuovi Gatti: da Brunori a Moro, i talenti in rampa di lancio della B (Di martedì 26 luglio 2022) Un'estate fa, Federico Gatti e Alessio Zerbin non l'avrebbero mai immaginato: esordio in Nazionale a un anno dall'ultima partita in Serie C (rispettivamente con Pro Patria e Pro Vercelli) dopo un'... Leggi su gazzetta (Di martedì 26 luglio 2022) Un'estate fa, Federicoe Alessio Zerbin non l'avrebbero mai immaginato: esordio in Nazionale a un anno dall'ultima partita in Serie C (rispettivamente con Pro Patria e Pro Vercelli) dopo un'...

juventusfc : Notte di canzoni per i nuovi arrivati qui a Los Angeles ?? Si esibiscono @paulpogba, Angel Di Maria, Bremer, Feder… - chaleoshozondi : RT @juventusfc: Notte di canzoni per i nuovi arrivati qui a Los Angeles ?? Si esibiscono @paulpogba, Angel Di Maria, Bremer, Federico Gatt… - sportli26181512 : Serie B: da Brunori a Moro, chi sono i nuovi talenti in rampa di lancio: Serie B, da Brunori a Moro, chi sono i nuo… - Mackkie__ : RT @juventusfc: Notte di canzoni per i nuovi arrivati qui a Los Angeles ?? Si esibiscono @paulpogba, Angel Di Maria, Bremer, Federico Gatt… - kev_kev254 : RT @juventusfc: Notte di canzoni per i nuovi arrivati qui a Los Angeles ?? Si esibiscono @paulpogba, Angel Di Maria, Bremer, Federico Gatt… -