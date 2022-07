I costumi di tendenza per lei e lui nei paradisi estivi (Di martedì 26 luglio 2022) Per vivere la stagione estiva in grande stile i direttori creativi delle Maison hanno pensato a capsule collection che presentano le loro versioni del costume da bagno, maschile e femminile, e del beachwear in generale, vissuto e indossato direttamente nelle località vacanziere. E a ragione, perché nei negozi delle riviere e degli indirizzi più gettonati delle mete italiane e internazionali lo shopping è vivo e fruttifero, parte integrante del ritmo delle giornate che si susseguono in relax e, appunto, diventano ideali per dedicarsi a sé stessi e anche, perché no, al proprio aspetto estetico. Lo sanno i marchi che da sempre si dedicano solo al vestire o svestire in modo più sensuale il corpo nelle spiagge, divenute red carpet tanto quanto gli eventi mondani in calendario nel resto dell’anno, e a loro si deve il titolo di capostipiti delle prolifere collezioni Resort e, ora, Beachwear e ... Leggi su panorama (Di martedì 26 luglio 2022) Per vivere la stagione estiva in grande stile i direttori creativi delle Maison hanno pensato a capsule collection che presentano le loro versioni del costume da bagno, maschile e femminile, e del beachwear in generale, vissuto e indossato direttamente nelle località vacanziere. E a ragione, perché nei negozi delle riviere e degli indirizzi più gettonati delle mete italiane e internazionali lo shopping è vivo e fruttifero, parte integrante del ritmo delle giornate che si susseguono in relax e, appunto, diventano ideali per dedicarsi a sé stessi e anche, perché no, al proprio aspetto estetico. Lo sanno i marchi che da sempre si dedicano solo al vestire o svestire in modo più sensuale il corpo nelle spiagge, divenute red carpet tanto quanto gli eventi mondani in calendario nel resto dell’anno, e a loro si deve il titolo di capostipiti delle prolifere collezioni Resort e, ora, Beachwear e ...

glooit : I costumi di tendenza per lei e lui nei paradisi estivi leggi su Gloo - DonatoMegna : @rulajebreal Ogni anno abbiamo un incremento medio di 200.000 stranieri. Per gli italiani il fattore demografico è… - DonatoMegna : Ogni anno abbiamo un incremento medio di 200.000 stranieri. Per gli italiani il fattore demografico è negativo a di… - telodogratis : I vip in vacanza lanciano l’ultima tendenza: i costumi matchy-matchy per tutta la famiglia - ClioMakeUp : Moda mare bambini 2022 ???? ?? costumi e ciabattine di tendenza anche per loro -