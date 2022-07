«Ho sempre paura di essere tradita: colpa dell’esempio dei miei genitori?». Risponde la psicologa (Di martedì 26 luglio 2022) Cara dottoressa mi chiamo Alessandra ed ho 32 anni. Sono figlia di genitori conflittuali. Ho vissuto infanzia ed adolescenza in una casa dove si respirava solo aria di tensione. Mia madre è sempre stata molto gelosa di mio padre, gelosa e controllante. È stata convinta per più di venti anni di essere stata tradita. Ha rovinato la vita a lui, a noi figli ed anche a se stessa. Poi lui ha detto basta e se ne è andato. Di tutta questa storia mi resta addosso la paura di essere tradita. Non mi fido di nessuno, neanche delle amiche ed evito relazioni troppo intime. Frequento poca gente ma non mi confido neanche con loro. Ho avuto avventure ma mai un fidanzato o una relazione Eppure vorrei amare ed essere amata. Come si fa? ... Leggi su iodonna (Di martedì 26 luglio 2022) Cara dottoressa mi chiamo Alessandra ed ho 32 anni. Sono figlia diconflittuali. Ho vissuto infanzia ed adolescenza in una casa dove si respirava solo aria di tensione. Mia madre èstata molto gelosa di mio padre, gelosa e controllante. È stata convinta per più di venti anni distata. Ha rovinato la vita a lui, a noi figli ed anche a se stessa. Poi lui ha detto basta e se ne è andato. Di tutta questa storia mi resta addosso ladi. Non mi fido di nessuno, neanche delle amiche ed evito relazioni troppo intime. Frequento poca gente ma non mi confido neanche con loro. Ho avuto avventure ma mai un fidanzato o una relazione Eppure vorrei amare edamata. Come si fa? ...

