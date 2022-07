Harry Wild La signora del delitto trama e anticipazioni episodi 26 luglio 2022

Leggi su cubemagazine

(Di martedì 26 luglio 2022)Ladeltorna stasera in tv martedì 26in onda in prima serata su Rete 4. Si tratta di una serie televisiva irlandese di genere crime con Jane Seymour, che interpreta Harriet “, una professoressa universitaria da poco in pensione che scopre di aver talento per la risoluzione dei crimini. Di seguito eccodegli. DOVE VEDERE GLIIN TV E STREAMINGLadelo 5 Un giorno in prigione. Pur di punzecchiare gli arroganti coniugi Cavendish,...