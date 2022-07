Guida all'acquisto - Perché lei: BMW Serie 1 118i M Sport Exterior (Di martedì 26 luglio 2022) Sul mercato da quasi 3 anni, la terza generazione della BMW Serie 1 ha segnato un cambio di passo epocale: attingendo dalle piattaforme condivise, sono usciti di scena la trazione posteriore e il motore longitudinale (ora riservati alla Serie 2 Coupé) in favore della trazione anteriore e del motore trasversale, per migliorare in quei comparti dove prima peccava un poco, ovvero nel confort di marcia e nello spazio a bordo. Obiettivo raggiunto dalla BMW Serie 1, che adottando uno schema meccanico simile a quello delle concorrenti (Audi A3 e Mercedes Classe A su tutte) ora può lottare ad armi pari con le rivali. Scelte tecniche che si riflettono anche sul design, con un abitacolo ora più ampio e spostato in avanti: il cofano è stato accorciato, ma i dettagli stilistici del frontale e del posteriore la identificano ancora senza ombra di ... Leggi su quattroruote (Di martedì 26 luglio 2022) Sul mercato da quasi 3 anni, la terza generazione della BMW1 ha segnato un cambio di passo epocale: attingendo dalle piattaforme condivise, sono usciti di scena la trazione posteriore e il motore longitudinale (ora riservati alla2 Coupé) in favore della trazione anteriore e del motore trasversale, per migliorare in quei comparti dove prima peccava un poco, ovvero nel confort di marcia e nello spazio a bordo. Obiettivo raggiunto dalla BMW1, che adottando uno schema meccanico simile a quello delle concorrenti (Audi A3 e Mercedes Classe A su tutte) ora può lottare ad armi pari con le rivali. Scelte tecniche che si riflettono anche sul design, con un abitacolo ora più ampio e spostato in avanti: il cofano è stato accorciato, ma i dettagli stilistici del frontale e del posteriore la identificano ancora senza ombra di ...

ItalyMFA : La Farnesina augura buon compleanno al Presidente #Mattarella, punto di riferimento per il Paese e guida autorevole… - meb : Oggi all’assemblea di @ItaliaViva per ribadire che siamo al lavoro perché #Draghi resti alla guida del Paese. Non l… - ItaliaViva : Anche a #Bologna continua la raccolta firme per chiedere a Mario #Draghi di restare alla guida del Paese. Siamo vic… - Neosperience : Oggi le imprese hanno necessità di sganciarsi dai vecchi modelli di organizzazione e riadattarsi lasciando spazio a… - koalacurioso : @disinformatico Sono curioso, dei 100km di autonomia realistici che stimavi all’acquisto in 4 anni rilevi una dimin… -