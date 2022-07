Guerra Russia-Ucraina, ancora razzi su Odessa, ma parte l’operazione grano. Zelensky: “Mosca usa il gas per terrorizzare l’Europa”. Gli Usa rassicurano Kiev: presto nuove armi (Di martedì 26 luglio 2022) Giovedì colloquio tra Biden e Xi Jinping. Erdogan a Sochi da Putin il 5 agosto. Munizioni stipate a Zaporizhzhia: «Se esplodono è la fine». Il Sud è il nuovo fronte caldo, e a breve potrebbe cambiare la faccia del conflitto Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 26 luglio 2022) Giovedì colloquio tra Biden e Xi Jinping. Erdogan a Sochi da Putin il 5 agosto. Munizioni stipate a Zaporizhzhia: «Se esplodono è la fine». Il Sud è il nuovo fronte caldo, e a breve potrebbe cambiare la faccia del conflitto

