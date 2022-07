Guenda Goria torna in ospedale: le condizioni della figlia di Maria Teresa Ruta | Grande preoccupazione (Di martedì 26 luglio 2022) La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta di nuovo al pronto soccorso. Preoccupati i fan e i telespettatori dopo che la giovane aveva lasciato il nosocomio. Proviamo a capire meglio cosa sia successo e come sta adesso la giovane. L’ex concorrente del Grande Fratello era stata ricoverata in ospedale per via di una gravidanza extrauterina. Dopo l’intervento sembrava che le cose si fossero messe a posto. Non è stato invece così. Pare che i motivi del ricovero siano stati dovuti ad una emorragia ed uno svenimento. L’urgenza del caso ha reso necessario un intervento chirurgico. Tuttavia, quando sembrava che il pericolo fosse stato superato, ecco che la giovane si è sentita nuovamente male, stavolta per la rottura di una tuba. Quindi il ritorno al pronto soccorso, in ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 26 luglio 2022) Ladi Amedeodi nuovo al pronto soccorso. Preoccupati i fan e i telespettatori dopo che la giovane aveva lasciato il nosocomio. Proviamo a capire meglio cosa sia successo e come sta adesso la giovane. L’ex concorrente delFratello era stata ricoverata inper via di una gravidanza extrauterina. Dopo l’intervento sembrava che le cose si fossero messe a posto. Non è stato invece così. Pare che i motivi del ricovero siano stati dovuti ad una emorragia ed uno svenimento. L’urgenza del caso ha reso necessario un intervento chirurgico. Tuttavia, quando sembrava che il pericolo fosse stato superato, ecco che la giovane si è sentita nuovamente male, stavolta per la rottura di una tuba. Quindi il ritorno al pronto soccorso, in ...

