Guarnizioni del Sebino, Parzani eletto presidente dell’Associazione dei Produttori (Di martedì 26 luglio 2022) Sarnico. Massimo Parzani è il nuovo presidente dell’Associazione Produttori Guarnizioni del Sebino, dal 2013 punto di riferimento per il comparto della lavorazione della gomma e Ptfe a cavallo tra le province di Bergamo e Brescia. Parzani è stato eletto all’unanimità dal nuovo Consiglio direttivo in occasione dell’Assemblea ordinaria (con l’approvazione del bilancio) e straordinaria (per apportate alcune modifiche allo statuto) tenutesi nei giorni scorsi, a Sarnico, nella nuova sede dell’Associazione. Massimo Parzani succede ad Ercole Galizzi che ha guidato l’associazione durante il triennio 2019-2022. «Un triennio intenso, fortemente condizionato dalle situazioni pandemiche che ci hanno condizionato sul raggiungimento ... Leggi su bergamonews (Di martedì 26 luglio 2022) Sarnico. Massimoè il nuovodel, dal 2013 punto di riferimento per il comparto della lavorazione della gomma e Ptfe a cavallo tra le province di Bergamo e Brescia.è statoall’unanimità dal nuovo Consiglio direttivo in occasione dell’Assemblea ordinaria (con l’approvazione del bilancio) e straordinaria (per apportate alcune modifiche allo statuto) tenutesi nei giorni scorsi, a Sarnico, nella nuova sede. Massimosuccede ad Ercole Galizzi che ha guidato l’associazione durante il triennio 2019-2022. «Un triennio intenso, fortemente condizionato dalle situazioni pandemiche che ci hanno condizionato sul raggiungimento ...

