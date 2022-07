Guardiani della Galassia 3, James Gunn: "Gli effetti visivi non sono pronti per le visualizzazioni ripetute" (Di martedì 26 luglio 2022) James Gunn ha spiegato il motivo per cui il trailer di Guardiani della Galassia 3 lanciato in anteprima al San Diego Comic-Con non è ancora disponibile in rete. Il regista di Guardiani della Galassia 3, James Gunn, ha svelato il motivp per cui il trailer mostrato in anteprima al pubblico del San Diego Comic-Con 2022 non è ancora stato diffuso in rete: gli effetti visivi non sarebbero ancora pronti per le visualizzazioni ripetute. Nel corso del panel Marvel Studios ospitato al Comic-Con di San Diego nella mitica Hall H, Guardiani della Galassia Vol. 3 ha tenuto banco con le prime ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 luglio 2022)ha spiegato il motivo per cui il trailer di3 lanciato in anteprima al San Diego Comic-Con non è ancora disponibile in rete. Il regista di3,, ha svelato il motivp per cui il trailer mostrato in anteprima al pubblico del San Diego Comic-Con 2022 non è ancora stato diffuso in rete: glinon sarebbero ancoraper le. Nel corso del panel Marvel Studios ospitato al Comic-Con di San Diego nella mitica Hall H,Vol. 3 ha tenuto banco con le prime ...

GiornalismoI : Il primo trailer di Guardiani della Galassia 3 mostra il piccolo Rocket Svelato al San Diego Comic-Con, il trailer… - ziaiaia3 : RT @Faustanthonia73: ' non so che male posso fare se sogno solo di volare, io non capisco i miei guardiani perché mi legano le mani..' S… - Dida_ti : RT @Faustanthonia73: ' non so che male posso fare se sogno solo di volare, io non capisco i miei guardiani perché mi legano le mani..' S… - marvelcinemaita : Guardiani della Galassia Vol. 3: la prima sinossi ufficiale anticipa la fine dei Guardiani - marvelcinemaita : Guardiani della Galassia Vol. 3: Chris Pratt stuzzica sulla possibilità di tornare tramite il Multiverso in futuro -