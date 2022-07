Gravina: «Troppo caldo? Serie A al via il 13 agosto senza discussioni» (Di martedì 26 luglio 2022) “Gli altri anni abbiamo iniziato il 20 agosto. In fondo si tratta soltanto di una settimana di anticipo”. Lo ha detto il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, rispondendo a Reggio Calabria alle domande dei giornalisti a margine della cerimonia di consegna del premio “”Oreste Granillo”. “Ricordo che nel 1994 negli Usa disputammo la finale dei Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 26 luglio 2022) “Gli altri anni abbiamo iniziato il 20. In fondo si tratta soltanto di una settimana di anticipo”. Lo ha detto il presidente della Federcalcio, Gabriele, rispondendo a Reggio Calabria alle domande dei giornalisti a margine della cerimonia di consegna del premio “”Oreste Granillo”. “Ricordo che nel 1994 negli Usa disputammo la finale dei Calcio e Finanza.

