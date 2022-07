Grande preoccupazione dopo l’Isola dei Famosi | Ha perso troppi chili: shock al ritorno in Italia (Di martedì 26 luglio 2022) Scatta l’allarme dopo l’Isola dei Famosi per un noto ed amatissimo ex concorrente: costretto a cambiare le sue abitudini alimentari Il cast dell’Isola dei Famosi (screenshot sito Isola)Gli ormai ex concorrenti dell’Isola dei Famosi sono tornati alla loro quotidianità in attesa di ulteriori sviluppi a livello professionale. Nonostante adesso siano lontani dall’occhio attento delle telecamere, alcuni di loro sono ancora molto seguiti soprattutto sui social. Tra i più amati dal pubblico di questa ultima stagione c’è senza dubbio Edoardo Tavassi. Entrato in gioco come il fratello di Guendalina, ha in poco tempo conquistato tutti. Il suo nome era anche sulla lista dei possibili vincitori salvo poi doversi arrendere in semifinale a causa di un infortunio. Tornato in ... Leggi su direttanews (Di martedì 26 luglio 2022) Scatta l’allarmedeiper un noto ed amatissimo ex concorrente: costretto a cambiare le sue abitudini alimentari Il cast deldei(screenshot sito Isola)Gli ormai ex concorrenti deldeisono tornati alla loro quotidianità in attesa di ulteriori sviluppi a livello professionale. Nonostante adesso siano lontani dall’occhio attento delle telecamere, alcuni di loro sono ancora molto seguiti soprattutto sui social. Tra i più amati dal pubblico di questa ultima stagione c’è senza dubbio Edoardo Tavassi. Entrato in gioco come il fratello di Guendalina, ha in poco tempo conquistato tutti. Il suo nome era anche sulla lista dei possibili vincitori salvo poi doversi arrendere in semifinale a causa di un infortunio. Tornato in ...

