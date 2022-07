Graduatorie ATA 24 mesi, in pubblicazione le definitive. Aggiornato con Trieste, La Spezia, Isernia (Di martedì 26 luglio 2022) Scadute lo scorso 18 maggio le domande per l'aggiornamento delle Graduatorie ATA 24 mesi. Si è in attesa della scelta delle scuole tramite compilazione dell'allegato G. Gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando in questi giorni i decreti di costituzione delle commissioni. Altri iniziano con la pubblicazione delle provvisorie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 luglio 2022) Scadute lo scorso 18 maggio le domande per l'aggiornamento delleATA 24. Si è in attesa della scelta delle scuole tramite compilazione dell'allegato G. Gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando in questi giorni i decreti di costituzione delle commissioni. Altri iniziano con ladelle provvisorie. L'articolo .

