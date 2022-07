Governo | relazione Draghi-Franco | migliora quadro finanza pubblica | +14 | 3 mld**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Nel primo semestre del 2022, nonostante l'evolversi della situazione internazionale, si evince un sostanzialemento deltendenziale di. Sulla base delle informazioni al momento disponibili, la previsione dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per il 2022 risulterebbe essere inferiore di 0,8 punti percentuali di Pil rispetto alla stima dell'indebitamento netto programmatico formulata in occasione del Documento di Economia e(-5,6%). In valore assoluto l'indebitamento risulterebbe inferiore di circa 14,3 miliardi di euro, interamente dovuto alle maggiori entrate". Così si legge nellaal Parlamento sull'assestamento di bilancio portata in Cdm a firma del premier Marioe ...