Governo | Conte | ' Draghi ha esiliato dialettica politica | M5S bullizzato'

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Al Senato il M5S si è presentato forte di un documento politico in cui c'era la descrizione di quella che sono le emergenze attuali, era un'agenda da discutere e condividere. Ma il premier Draghi non ha voluto discuterne. Siamo stati bullizzati davanti al Parlamento e ai cittadini" e "senza che il Partito democratico abbia speso una parola". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in una diretta Facebook in cui ha accusato il premier Mario Draghi di aver "esiliato la dialettica politica".

