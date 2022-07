Governo: Cdm approva relazione Franco, +14,3 mld per misura urgente (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro dell'Economia Daniele Franco, la relazione al Parlamento che aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e il relativo piano di rientro, e che sarà presentata alle Camere per l'autorizzazione. Nei primi sei mesi dell'anno, nonostante l'evolversi della situazione internazionale, il quadro tendenziale di finanza pubblica ha fatto registrare un sostanziale miglioramento. Sulla base delle informazioni al momento disponibili – come emerge dalla relazione - la previsione dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per il 2022 risulterebbe inferiore di 0,8 punti percentuali di Pil. In valore assoluto l'indebitamento risulterebbe inferiore di circa 14,3 miliardi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri hato, su proposta del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro dell'Economia Daniele, laal Parlamento che aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e il relativo piano di rientro, e che sarà presentata alle Camere per l'autorizzazione. Nei primi sei mesi dell'anno, nonostante l'evolversi della situazione internazionale, il quadro tendenziale di finanza pubblica ha fatto registrare un sostanziale miglioramento. Sulla base delle informazioni al momento disponibili – come emerge dalla- la previsione dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per il 2022 risulterebbe inferiore di 0,8 punti percentuali di Pil. In valore assoluto l'indebitamento risulterebbe inferiore di circa 14,3 miliardi di ...

