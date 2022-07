Governo: al via Consiglio dei ministri a P.Chigi (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - E' iniziato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo la relazione sull'assestamento di bilancio del ministro dell'Economia Daniele Franco. Nel corso della riunioni si definiranno anche le risorse che confluiranno nel prossimo decreto aiuti, atteso in Cdm la prossima settimana. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - E' iniziato ildeia Palazzo. Sul tavolo la relazione sull'assestamento di bilancio del ministro dell'Economia Daniele Franco. Nel corso della riunioni si definiranno anche le risorse che confluiranno nel prossimo decreto aiuti, atteso in Cdm la prossima settimana.

