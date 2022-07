Gossip: ecco perché è da sempre l’argomento preferito dell’umanità (Di martedì 26 luglio 2022) C’è una differenza fondamentale fra pettegolezzo e Gossip. Lo scambio di informazioni e pareri chiamato pettegolezzo è infatti un comportamento sociale diffuso in tutte le culture umane. Si riscontra fra le comunità più piccole e chiuse e quelle più grandi e complesse, e riguarda tutti gli uomini e tutte le donne che fanno parte della società. Il Gossip, invece, si concentra su VIP e personaggi pubblici, sottintendendo una forma di patologica curiosità nei confronti della vita privata di gente famosa. Da un punto di vista antropologico il pettegolezzo ha un fine culturale ed evolutivo: serve a rimarcare i confini del gruppo, a instaurare una conoscenza più approfondita fra gli individui della comunità, anche se troppe chiacchiere possono spesso portare a crisi e litigi. Il Gossip, invece, è pura distrazione. Attrazione verso lo ... Leggi su curiosauro (Di martedì 26 luglio 2022) C’è una differenza fondamentale fra pettegolezzo e. Lo scambio di informazioni e pareri chiamato pettegolezzo è infatti un comportamento sociale diffuso in tutte le culture umane. Si riscontra fra le comunità più piccole e chiuse e quelle più grandi e complesse, e riguarda tutti gli uomini e tutte le donne che fanno parte della società. Il, invece, si concentra su VIP e personaggi pubblici, sottintendendo una forma di patologica curiosità nei confronti della vita privata di gente famosa. Da un punto di vista antropologico il pettegolezzo ha un fine culturale ed evolutivo: serve a rimarcare i confini del gruppo, a instaurare una conoscenza più approfondita fra gli individui della comunità, anche se troppe chiacchiere possono spesso portare a crisi e litigi. Il, invece, è pura distrazione. Attrazione verso lo ...

