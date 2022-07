Gli scacchi azzurri crescono Maggi | Puntiamo al riconoscimento di Federazione Sportiva Nazionale

(Di martedì 26 luglio 2022) AGI - “Glisono attualmente inserite tra le discipline sportive associate del Coni ma credo che la loro ambizione debba essere quella di ottenere ildi ''”. Luigi, presidente dellastica Italiana, fa un bilancio con AGI dei suoi primi 18 mesi di mandato. “Gliin passato hanno già avuto questo. La FSI ha una storia di 102 anni, con un percorso complesso. Sono stati fatti tanti passi in avanti ma anche, purtroppo, qualche passo indietro. Ora dobbiamo puntare a questo obiettivo perché abbiamo tutte le caratteristiche per essere riconosciuti come”. La pandemia, i ...

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Gli #scacchi azzurri crescono. Intervista al presidente di @federscacchi, Luigi Maggi: 'Puntiamo al riconoscimento di… - Palledicuoio : RT @85AleFrau: Ho intervistato Luigi Maggi, presidente @federscacchi. Dalle scuole alle Olimpiadi, abbiamo parlato di tutto. ?? “Gli #scacch… - Agenzia_Italia : Gli #scacchi azzurri crescono. Intervista al presidente di @federscacchi, Luigi Maggi: 'Puntiamo al riconosciment… - 85AleFrau : Ho intervistato Luigi Maggi, presidente @federscacchi. Dalle scuole alle Olimpiadi, abbiamo parlato di tutto. ?? “Gl… - DelgeIl : @King1Brutal Così il bimbo impara a fare lo sbruffone a scacchi. Gli stava insegnando il valore della sconfitta l'h… -

AGI - 'sono attualmente inserite tra le discipline sportive associate del Coni ma credo che la loro ambizione debba essere quella di ottenere il riconoscimento di 'Federazione Sportiva Nazionale''...In questo sport invece sei solo contro l'altro: è una battaglia mentale, come negli. Devi ... Mi piace andare ai go - kart, fare un barbecue e stare conamici. Pub e discoteca No, non ci ...Ci sarebbe un errore di valutazione da parte della vittima all'origine dell'incidente che ha visto protagonisti un robot programmato per giocare a scacchi e il suo avversario, un bambino russo di 7 an ...Il presidente della Federscacchi fa il punto con l'AGI del suo primo anno e mezzo di mandato. Dalle scuole all'organizzazione di eventi internazionali fino alle imminenti Olimpiadi di Chennai dove l'I ...