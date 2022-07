Gli incendi fanno chiudere l'aeroporto di Firenze. Oltre 40 roghi a Roma (Di martedì 26 luglio 2022) AGI - Il denso fumo che si sta levando da un incendio a Sant'Ilario, nel Comune di Lastra a Signa (Firenze) ha richiesto la chiusura del traffico aereo in arrivo e uscita dall'aeroporto fioentino di Peretola. Il rogo, spiegano i vigili del fuoco, partito in prossimità di un vivaio si è esteso rapidamente interessando oliveti, coltivazioni e bosco. In questo momento operano due elicotteri e 10 squadre di volontariato dell'organizzazione regionale antincendi boschivi, con i vigili del fuoco a presidio di alcune abitazioni. Dopo una ultima ripresa delle fiamme avvenuta stamani a causa del vento, l'incendio di Cinigiano, in provincia di Grosseto, è al momento in contenimento. Il fuoco aveva ripreso vigore già lunedì pomeriggio bruciando un'altra porzione importante di boschi e oliveti e arrivando a ... Leggi su agi (Di martedì 26 luglio 2022) AGI - Il denso fumo che si sta levando da uno a Sant'Ilario, nel Comune di Lastra a Signa () ha richiesto la chiusura del traffico aereo in arrivo e uscita dall'fioentino di Peretola. Il rogo, spiegano i vigili del fuoco, partito in prossimità di un vivaio si è esteso rapidamente interessando oliveti, coltivazioni e bosco. In questo momento operano due elicotteri e 10 squadre di volontariato dell'organizzazione regionale antboschivi, con i vigili del fuoco a presidio di alcune abitazioni. Dopo una ultima ripresa delle fiamme avvenuta stamani a causa del vento, l'o di Cinigiano, in provincia di Grosseto, è al momento in contenimento. Il fuoco aveva ripreso vigore già lunedì pomeriggio bruciando un'altra porzione importante di boschi e oliveti e arrivando a ...

Venticinque incendi scoppiati oggi in Sardegna Mezzi aerei in sette località Di: Redazione Sardegna Live Sono 25 gli incendi occorsi oggi sul territorio regionale, per sette dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei. Il primo vasto rogo è divampato in località Su ... Gli incendi fanno chiudere l'aeroporto di Firenze. Oltre 40 roghi a Roma Roma brucia ancora Sono oltre 40 gli interventi effettuati oggi dai vigili del fuoco sul territorio della Capitale, in via Appia Nuova, e in Provincia per incendi di sterpaglie e vegetazione. Le zone ... Euronews Italiano Incendi, vasto rogo nel Crotonese: fiamme vicino ad abitazioni Crotone - Un incendio di vaste proporzioni è divampato a ridosso del centro abitato di Cutro, nel Crotonese, e sta mettendo in pericolo anche le abitazioni, una delle quali è stata danneggiata dal fuo ... Dalla Regione Toscana sostegno a…"