"Gli anni passano ma...". Maria Elena Boschi, la foto (privata) che lascia tutti a bocca aperta | Guarda (Di martedì 26 luglio 2022) Maria Elena Boschi fa perdere la testa ai suoi ammiratori. La deputata di Forza Italia pubblica un nuovo scatto, questa volta assieme a due dei suoi parenti. "Gli anni passano, ma la famiglia è senza tempo", scrive sotto alla foto che la ritrae elegantissima con un abito blu e i capelli racconti. "Bellissimi! E tu Maria Elena sei un incanto", scrive un utente mentre un altro gli fa eco: "La regina del parlamento". E ancora: "Una dea". Con lei i fratelli Emanuele e Pier Francesco. I tre si trovano nella splendida Toscana e al momento dello scatto sembrano a una festa. Nessuna foto invece con Giulio Berruti. Lei e l'attore, ormai legatissimi, vengono solo pizzicati dai paparazzi. E proprio uno di questi ha allontanato l'aria di ...

