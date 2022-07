Giulia Salemi e Pierpaolo infiammano la polemica | Accusa di sessismo a poche ore dal grave gesto

Leggi su specialmag

(Di martedì 26 luglio 2022)Pretelli sono finiti al centro della stessa clamorosama con due ruoli completamente diversiPretelli (screenshot Twitter)Un episodio insolito quello che in queste ore ha visto protagonisti gli ex gieffiniPretelli. I due sono una coppia da ormai oltre un anno: si sono conosciuto ed innamorati nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Una storia d’amore che i due provano a viversi appieno nonostante i tanti impegni che spesso li tengono a distanza. In queste ore però, seppur lontani, sono finiti al centro della stessa. Da un latosi è ritrovata ad essere vittima di un ...