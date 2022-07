Giornalista fa infuriare Sangiovanni: “Mi stai infangando!” (Di martedì 26 luglio 2022) Abbiamo imparato a conoscere la pazienza, la calma e l’educazione di Sangiovanni ad Amici e sui social, ma ieri il cantante di Malibù si è arrabbiato per colpa di un Giornalista. Sabato scorso l’ex amico di Maria si è esibito a Castelgrande di Bellinzona (in Svizzera) per il Festival Castle On Air, ma ci sono stati alcuni problemi. Domenica sul Corriere del Ticino è apparso un articolo dal titolo ‘Tutti gli inganni di Sangiovanni‘. Il Giornalista ha parlato di ‘un arrivo con un pesante ritardo accompagnato unicamente da un deejay che faceva suonare i dischi suoi quali cantilenava sopra senza particolare tecnica vocale‘.Questo pezzo ha fatto infuriare Sangiovanni, che ha replicato attraverso le storie di Instagram. Di norma i giornalisti dovrebbero raccontare i fatti accaduti non ... Leggi su biccy (Di martedì 26 luglio 2022) Abbiamo imparato a conoscere la pazienza, la calma e l’educazione diad Amici e sui social, ma ieri il cantante di Malibù si è arrabbiato per colpa di un. Sabato scorso l’ex amico di Maria si è esibito a Castelgrande di Bellinzona (in Svizzera) per il Festival Castle On Air, ma ci sono stati alcuni problemi. Domenica sul Corriere del Ticino è apparso un articolo dal titolo ‘Tutti gli inganni di‘. Ilha parlato di ‘un arrivo con un pesante ritardo accompagnato unicamente da un deejay che faceva suonare i dischi suoi quali cantilenava sopra senza particolare tecnica vocale‘.Questo pezzo ha fatto, che ha replicato attraverso le storie di Instagram. Di norma i giornalisti dovrebbero raccontare i fatti accaduti non ...

