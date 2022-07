Giorgio Mastrota si sposa: “Celebreremo le nozze dopo 10 anni insieme”. Chi è la compagna del re delle televendite (Di martedì 26 luglio 2022) Siamo abituati a vederlo in televisione ma la vita privata di Giorgio Mastrota è sempre rimasta in secondo piano. Il riserbo su di lui è tale che i siti di gossip sono fermi alla relazione che ebbe con Natalia Estrada. Invece il cuore di Mastrota è piuttosto attivo da tempo e il re delle televendite è pronto ad andare a nozze con Floribeth Gutierrez. Giorgio Mastrota si sposa: l’annuncio del re delle televendite La notizia è uscita sul settimanale Nuovo, a cui Mastrota ha dichiarato di essere pronto per il grande passo. “Celebreremo le nozze dopo dieci anni insieme” – ha detto ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 26 luglio 2022) Siamo abituati a vederlo in televisione ma la vita privata diè sempre rimasta in secondo piano. Il riserbo su di lui è tale che i siti di gossip sono fermi alla relazione che ebbe con Natalia Estrada. Invece il cuore diè piuttosto attivo da tempo e il reè pronto ad andare acon Floribeth Gutierrez.si: l’annuncio del reLa notizia è uscita sul settimanale Nuovo, a cuiha dichiarato di essere pronto per il grande passo. “ledieci” – ha detto ...

