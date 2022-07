Giorgia Meloni vista dai giornali stranieri: «Leader di estrema destra, erede della tradizione fascista» (Di martedì 26 luglio 2022) Secondo il New York Times, la Leader di Fratelli d’Italia promuove una «politica estera fortemente atlantista», pur rimanendo, in politica interna, apertamente reazionaria Leggi su vanityfair (Di martedì 26 luglio 2022) Secondo il New York Times, ladi Fratelli d’Italia promuove una «politica estera fortemente atlantista», pur rimanendo, in politica interna, apertamente reazionaria

