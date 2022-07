Gianni Morandi, chi era la prima e ex moglie Laura Efrikian: “Separazione dolorosa” (Di martedì 26 luglio 2022) Gianni Morandi e la prima moglie Laura Efrikian si conobbero sul set del film “In ginocchio da te” e fu amore a prima vista. I due si sposarono nel 1966 e rimasero insieme per 10 anni, durante i quali vennero al mondo i loro tre figli: Serena morta dopo 9 ore dalla nascita, Marianna e Marco. Laura Efrikian, chi è l’ex moglie di Gianni Morandi Laura Efrikian, attrice e annunciatrice italiana, nasce a Treviso il 14 giugno 1940. Nel 1961 partecipa a Canzonissima, mentre nel 1962 presenta con Renato Tagliani e Vicky Ludovisi il Festival di Sanremo. Laura Efrikian lavora anche a teatro in: I due gentiluomini di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 luglio 2022)e lasi conobbero sul set del film “In ginocchio da te” e fu amore avista. I due si sposarono nel 1966 e rimasero insieme per 10 anni, durante i quali vennero al mondo i loro tre figli: Serena morta dopo 9 ore dalla nascita, Marianna e Marco., chi è l’exdi, attrice e annunciatrice italiana, nasce a Treviso il 14 giugno 1940. Nel 1961 partecipa a Canzonissima, mentre nel 1962 presenta con Renato Tagliani e Vicky Ludovisi il Festival di Sanremo.lavora anche a teatro in: I due gentiluomini di ...

