Giancarlo Giannini, lo straziante racconto che ha commosso Pierluigi Diaco in diretta tv (Di martedì 26 luglio 2022) Pierluigi Diaco commosso a “Ti sento”. L’amato attore italiano, Giancarlo Giannini, ospite del programma di Rai 2, ha parlato del dolore più grande per un genitore: ha raccontato della perdita del figlio, morto a soli 20 anni. Le sue considerazioni sulla vita hanno incantato il pubblico e anche il conduttore, che non è riuscito a trattenere la commozione. Giancarlo Giannini, lo struggente racconto sul figlio, morto a 20 anni Il noto attore italiano ha raccontato cosa ha provato quando è morto suo figlio Lorenzo. “Quando morì mio figlio dissi: ‘ora sta meglio lui di noi’”, ha spiegato Giannini a Pierluigi Diaco a “Ti sento”, nella puntata in onda su Rai2. Il figlio, appena 20enne, ha avuto un aneurisma ... Leggi su tvzap (Di martedì 26 luglio 2022)a “Ti sento”. L’amato attore italiano,, ospite del programma di Rai 2, ha parlato del dolore più grande per un genitore: ha raccontato della perdita del figlio, morto a soli 20 anni. Le sue considerazioni sulla vita hanno incantato il pubblico e anche il conduttore, che non è riuscito a trattenere la commozione., lo struggentesul figlio, morto a 20 anni Il noto attore italiano ha raccontato cosa ha provato quando è morto suo figlio Lorenzo. “Quando morì mio figlio dissi: ‘ora sta meglio lui di noi’”, ha spiegatoa “Ti sento”, nella puntata in onda su Rai2. Il figlio, appena 20enne, ha avuto un aneurisma ...

lacittanews : Giancarlo Giannini è stato intervistato dal Corriere dove ha ripercorso la sua carriera e raccontato alcuni aneddot… - VOXPOPULIbyCAMI : Incredibile! Ecco come viene riconosciuto il talento in Italia. #GiancarloGiannini #Meritocrazia #Festival… - kappaTI : Giancarlo Giannini: 'A Venezia hanno dato premi a tutti, a me non hanno dato manco un gatto nero' - Il Fatto Quotid… - FrontieraRieti : Tanti gli ospiti al Fara Film Festival: da Giancarlo Giannini, a Riccardo Scamarcio, da Ricky Tognazzi a Eleonora G… - giorgiansa : Giancarlo Giannini, riconoscimento alla carriera al Fara Film Festival: “A Venezia hanno dato premi a tutti, a me n… -