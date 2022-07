Gestione rischio caldo sul luogo di lavoro: colpo di calore, stress, disidratazione. La guida Inail (Di martedì 26 luglio 2022) Temperature elevate, estati sempre più calde, complice anche il cambiamento climatico, e difficoltà per i lavoratori sul luogo di lavoro a sopportare le conseguenze della temperatura eccessiva. Un problema non sconosciuto nelle scuole non dotate di climatizzatori e che spesso denunciano i docenti. L'Inail ha pubblicato una guida con una serie di materiali informativi relativi alle patologie da calore, alle raccomandazioni per una corretta Gestione del rischio, alle condizioni patologiche che aumentano la suscettibilità al caldo e ai temi della disidratazione e dell’organizzazione delle pause. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 luglio 2022) Temperature elevate, estati sempre più calde, complice anche il cambiamento climatico, e difficoltà per i lavoratori suldia sopportare le conseguenze della temperatura eccessiva. Un problema non sconosciuto nelle scuole non dotate di climatizzatori e che spesso denunciano i docenti. L'ha pubblicato unacon una serie di materiali informativi relativi alle patologie da, alle raccomandazioni per una correttadel, alle condizioni patologiche che aumentano la suscettibilità ale ai temi dellae dell’organizzazione delle pause. L'articolo .

