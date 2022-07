Georgette Polizzi e la lotta alla sclerosi multipla: “La bastarda si è svegliata, vincerò per mia figlia” (Di martedì 26 luglio 2022) Georgette Polizzi combatte con la sclerosi multipla. La maternità, coronamento del sogno di una vita, le ha portato la piccola Sole, nata lo scorso 21 marzo. Adesso, però, la stilista continua a lottare con la malattia diagnosticatale nel 2018. Un ricovero e un periodo forzato in sedia a rotelle non hanno scalfito la sua positività e ha imparato, nel tempo, a convivere con “la bastarda” (come la chiama lei). Stamattina, in un post pubblicato su Instagram, ha raccontato del risveglio della malattia e si è mostrata sulla porta azzurra dell’Ospedale San Bartolo. Un’abitudine, purtroppo, un varco che l’ha vista spesso piegarsi al dolore e gioire di speranza. “Anche questa mattina varco lei, ‘la porta azzurra’. Una porta che negli ultimi quattro anni ho varcato diverse volte. Alcune volte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022)combatte con la. La maternità, coronamento del sogno di una vita, le ha portato la piccola Sole, nata lo scorso 21 marzo. Adesso, però, la stilista continua are con la malattia diagnosticatale nel 2018. Un ricovero e un periodo forzato in sedia a rotelle non hanno scalfito la sua positività e ha imparato, nel tempo, a convivere con “la” (come la chiama lei). Stamattina, in un post pubblicato su Instagram, ha raccontato del risveglio della malattia e si è mostrata sulla porta azzurra dell’Ospedale San Bartolo. Un’abitudine, purtroppo, un varco che l’ha vista spesso piegarsi al dolore e gioire di speranza. “Anche questa mattina varco lei, ‘la porta azzurra’. Una porta che negli ultimi quattro anni ho varcato diverse volte. Alcune volte ...

