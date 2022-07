Gennaro Nocerino è Liberato? La Siae potrebbe aver spifferato l’identità del misterioso rapper (Di martedì 26 luglio 2022) Gennaro Nocerino è Liberato? Si torna a parlare del rapper e di quella che è la sua vera identità e come sempre ci sono dichiarazioni contrastanti in merito o, almeno, c’erano. Questa volta a tirare fuori il nome del misterioso rapper è stata la Siae che potrebbe aver sbagliato pubblicando i possibili nome e cognome del cantautore napoletano, la domanda quindi è: Gennaro Nocerino è Liberato? Da ormai diversi anni si parla del rapper napoletano ma adesso sembra che finalmente anche lui abbia un nome e un volto, almeno secondo quello che ha riportato ThePipolGossip evidenziando quello che è stato scritto sul sito della Siae. Dietro quella felpa nera e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 luglio 2022)? Si torna a parlare dele di quella che è la sua vera identità e come sempre ci sono dichiarazioni contrastanti in merito o, almeno, c’erano. Questa volta a tirare fuori il nome delè stata lachesbagliato pubblicando i possibili nome e cognome del cantautore napoletano, la domanda quindi è:? Da ormai diversi anni si parla delnapoletano ma adesso sembra che finalmente anche lui abbia un nome e un volto, almeno secondo quello che ha riportato ThePipolGossip evidenziando quello che è stato scritto sul sito della. Dietro quella felpa nera e ...

itssabri4real : Io che googlo Gennaro Nocerino - biondadentrooo : RT @__francamente: ok dov’è l’ig di gennaro nocerino - infoitcultura : Liberato, scoperta l'identità del cantante misterioso? Tradito dal sito della Siae. «È Gennaro Nocerino» - infoitcultura : Perché Liberato non è Gennaro Nocerino (non solo, perlomeno) - infoitcultura : Liberato è Gennaro Nocerino: il mistero risolto (involontariamente) dalla Siae -