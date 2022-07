Gelmini: “Salvini ha tradito l’Italia, nessuna lezione da lui” (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – ”Per esser chiari. Qui l’unico vero tradimento è quello compiuto da Salvini che, con la complicità di Fi, ha voltato le spalle all’Italia e a molti elettori di centrodestra, pur di rincorrere Meloni e non perdere altri consensi. Salvini da te nessuna lezione”. Lo scrive su Twitter Maria Stella Gelmini. Oggi il leader della Lega, a Rtl 102.5, si è detto stupito del fatto “che gente eletta con il centrodestra, che ha governato per il centrodestra fino a ieri poi, allegramente, come Brunetta e Gelmini, dicono vado a sinistra. Io ho la stessa tessera di partito da 30 anni. Non mi piacciono quelli che passano dal Milan all’Inter, dalla Roma alla Lazio, da destra a sinistra. Quelli che cambiano partito da sera a mattina non rispettano gli ... Leggi su italiasera (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – ”Per esser chiari. Qui l’unico vero tradimento è quello compiuto dache, con la complicità di Fi, ha voltato le spalle ale a molti elettori di centrodestra, pur di rincorrere Meloni e non perdere altri consensi.da te”. Lo scrive su Twitter Maria Stella. Oggi il leader della Lega, a Rtl 102.5, si è detto stupito del fatto “che gente eletta con il centrodestra, che ha governato per il centrodestra fino a ieri poi, allegramente, come Brunetta e, dicono vado a sinistra. Io ho la stessa tessera di partito da 30 anni. Non mi piacciono quelli che passano dal Milan all’Inter, dalla Roma alla Lazio, da destra a sinistra. Quelli che cambiano partito da sera a mattina non rispettano gli ...

