GdS – Liverpool | Klopp | “Squadra al completo Premier League dura e il City…”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-25 11:07:26 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla GdS: Il mister degli inglesi parla di mercato ma anche della prossima stagione. Jurgenè soddisfatto del mercato condotto dalla dirigenza del. Il tecnico tedesco ha parlato a Sky Sports in merito a quello che potrà succedere da qui al termine della sessione di trattative ma anche dellae di come le rivali si siano rinforzate.OK – “A meno che non ci siano infortuni o che qualcuno parta, laè già completa. Speriamo non succeda nulla, in modo che i tifosi possano concentrarsi su altre cose”, ha detto. Il mister si è poi concentrato sul grande colpo di mercato Darwin Nunez, preso per sostituire Mané: ...