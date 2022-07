Gazzetta – Mertens e Napoli, 9 anni da innamorati prima del divorzio (Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-25 10:48:03 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta: La scintilla, la diffidenza iniziale della compagna, l’esplosione con Sarri, le difficoltà con Spalletti: i retroscena di una passione giunta al capolinea Quando Matilde Serao scrisse di Palazzo Donn’Anna, si soffermò con particolare attenzione su come quell’edificio incompiuto, cornice di tante leggende della cultura napoletana, fosse avvolto da un alone di tristezza: “Dalle ville perdute nei boschetti escono canti malinconici d’amore e le malinconiche note del mandolino”. Via Posillipo oggi è senz’altro più abitata, rispetto a quando la madre del giornalismo italiano ne descrisse le sensazioni. Ma come allora, un certo turbamento interiore è ancora vivo. Napoli infatti dovrà abituarsi all’idea che quell’attico non ... Leggi su justcalcio (Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-25 10:48:03 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della: La scintilla, la diffidenza iniziale della compagna, l’esplosione con Sarri, le difficoltà con Spalletti: i retroscena di una passione giunta al capolinea Quando Matilde Serao scrisse di Palazzo Donn’Anna, si soffermò con particolare attenzione su come quell’edificio incompiuto, cornice di tante leggende della cultura napoletana, fosse avvolto da un alone di tristezza: “Dalle ville perdute nei boschetti escono canti malinconici d’amore e le malinconiche note del mandolino”. Via Posillipo oggi è senz’altro più abitata, rispetto a quando la madre del giornalismo italiano ne descrisse le sensazioni. Ma come allora, un certo turbamento interiore è ancora vivo.infatti dovrà abituarsi all’idea che quell’attico non ...

