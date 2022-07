Gas, Ue trova l’accordo sul piano per riduzione consumi. L’Ungheria vota no (Di martedì 26 luglio 2022) piano rivisto su due punti cruciali: sarà il Consiglio Ue a decidere su obiettivi vincolanti e l’obiettivo di riduzione del 15% verrà adattato a ciascun Paese Leggi su ilsole24ore (Di martedì 26 luglio 2022)rivisto su due punti cruciali: sarà il Consiglio Ue a decidere su obiettivi vincolanti e l’obiettivo didel 15% verrà adattato a ciascun Paese

