Gas russo: come l'Europa si prepara all'inverno e qual è la situazione dell'Italia (Di martedì 26 luglio 2022) Inutile girarci attorno: l'Europa non si fida delle forniture di gas dalla Russia. Si teme che prima o poi, da un momento all'altro, Mosca interrompa le forniture. Magari non accadrà, anche perché l'Unione Europea paga profumatamente per averlo, ma serve comunque essere pronti al rischio. Questo fa sì che si introducano misure prudenziali. Indipendenza dal gas russo, serve tempo La soluzione a lungo termine si chiama indipendenza dalla Russia. Un traguardo per il quale occorrerà del tempo. Quella nel breve termine, invece, è un'azione coordinata dei paesi Ue ed eventuali meccanismi di solidarietà. I ministri europei che si occupano di energia hanno perciò trovato un accordo che porterà ad un riduzione della domanda di ciascun Paese del 15% di gas. Questo consentirà, ad esempio, alla Germania di far ...

