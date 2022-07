Gas | il ministro Cingolani rassicura | “Le scorte in Italia sono sopra il 70%”

(Di martedì 26 luglio 2022) Bruxelles – Le strutture per lo stoccaggio di gas naturale dell’“hanno superato il 70%” del livello di riempimento, andando “verso il 71%” e le operazioni proseguono in maniera “fluida”. Lo dice ildella Transizione Ecologica Roberto, intervenendo al Consiglio Energia straordinario a Bruxelles. L’, aggiunge, ha reperito “25 miliardi di metri cubi da diversi fornitori, che hanno sostituito circa 30 miliardi di metri cubi dalla Russia”. “La metà di queste nuove fornituregas naturale liquefatto. Per questa ragione abbiamo comprato due strutture galleggianti per la rigassificazione, che saranno installate nei prossimi 12-24 mesi”. I RISPARMI Il governo ritiene che l’“entro l’inizio dell’inverno sarà quasi indipendente dalla fornitura” di gas ...

Il 15 per cento di risparmio delè stato calcolato in base alle diverse situazioni di ogni Stato membro - ha spiegato ildella Transizione ecologica Roberto Cingolani al termine del ...Ilper la Transizione ecologica: 'Riserve piene per il 70,5%, e sostituiti 30 miliardi di metri cubi'. Impatto abbastanza marginale in caso di stop ...Taglio obbligatorio del 15% dei consumi del gas in caso di stato di allerta . Il Consiglio Ue sull'Energia ha raggiunto un accordo sul piano di ...(ASI) Gazprom avrebbe deciso di ridurre ulteriormente le forniture di metano verso la Germania attraverso il gasdotto Nord Stream 1 nel Mar Baltico.