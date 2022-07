Gas | balza a 186 euro al MWh sulla piazza di Amsterdam

(Di martedì 26 luglio 2022)a 186al MWh il gas naturaledi, dove i contratti futures sul mese di agosto guadagnano il 5,31%. In rialzo del 10,3% le quotazioni del metano a Londra, dove per ogni ...

Agenzia ANSA

