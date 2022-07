Freeda | minibond da 1 mln sottoscritto da Unicredit per finanziare l’espansione internazionale

Leggi su ildenaro

(Di martedì 26 luglio 2022) Undel valore di 1 milione di euro, garantito dal Fondo Centrale di Garanzia einteramente da: questa è l’ultima operazione di AG Digital Media SpA, scale up milanese fondata nel 2016 che ha già raccolto sul mercato oltre 27 milioni di euro perla sua espansione in Italia e all’estero. Operando sui social come, oltre che in Italia anche nel Regno Unito, Spagna e America del Sud, distribuisce online contenuti originali, trattando i temi dell’inclusione e della diversity. Con il supporto di, AG Digital Media intende consolidare lo sviluppo diPlatform, la piattaforma di marketing e creatività lanciata di recente per i marchi della moda, del food, dell’intrattenimento, della cosmesi, e rafforzare l’impegno ...