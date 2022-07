Frasso Telesino | torna la Fiera d’Agosto | il 31 luglio al via la seconda edizione

(Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo 3 anni di pausa forzata,tra le strade di, la2022 nella sua. L’appuntamento è per il 31dalle ore 18 e per tutta la giornata dell’1 agosto. L’evento offre stand enogastronomici di prodotti tipici di alta qualità, la creatività di hobbisti e artigiani, prodotti d’innovazione, allestimenti artistici e pittorici e spettacoli musicali. Lainaugura un ricco calendario di eventi estivi che avranno luogo innel mese di agosto. Finalmente si ri, con le dovute precauzioni, a trascorrere insieme del tempo condito di allegria, buon cibo e creatività. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

