Frasi dalle più celebri canzoni d’amore, da dedicare a chi si ama (Di martedì 26 luglio 2022) Uno dei temi ricorrenti nelle canzoni è l’amore, trattato sotto vari punti di vista. Il sentimento profondo che lega due persone e che crea una ferita quando una storia termina ha dato vita a versi inseriti in melodie che hanno fatto la storia della musica. Un cuore spezzato o una dedica alla persona che ha trasformato la vita dell’autore del brano sono i protagonisti di singoli profondi ed emozionanti che non si possono dimenticare. Brani che, spesso, diventano anche la colonna sonora di una coppia che l’ascolta, magari, in un momento particolare della loro storia. In molteplici occasioni, capita di dedicare qualche strofa al proprio compagno o compagna, in occasione del compleanno, per fare una sorpresa originale oppure mentre si è in auto ascoltando la radio. Amore significa dedizione appassionata ed esclusiva, istintiva e intuitiva fra persone, ... Leggi su dilei (Di martedì 26 luglio 2022) Uno dei temi ricorrenti nelleè l’amore, trattato sotto vari punti di vista. Il sentimento profondo che lega due persone e che crea una ferita quando una storia termina ha dato vita a versi inseriti in melodie che hanno fatto la storia della musica. Un cuore spezzato o una dedica alla persona che ha trasformato la vita dell’autore del brano sono i protagonisti di singoli profondi ed emozionanti che non si possono dimenticare. Brani che, spesso, diventano anche la colonna sonora di una coppia che l’ascolta, magari, in un momento particolare della loro storia. In molteplici occasioni, capita diqualche strofa al proprio compagno o compagna, in occasione del compleanno, per fare una sorpresa originale oppure mentre si è in auto ascoltando la radio. Amore significa dedizione appassionata ed esclusiva, istintiva e intuitiva fra persone, ...

akipopilo : RT @EsteriLega: Al punto 'Sovranità (Galli)' il professore parla di tre diverse dimensioni geometriche: la prima sono i valori non negoziab… - IMoresi : RT @EsteriLega: Al punto 'Sovranità (Galli)' il professore parla di tre diverse dimensioni geometriche: la prima sono i valori non negoziab… - louviis : d’ora in poi muova challenge risponderò ai tweet di luca solo con frasi estrapolate dalle sue canzoni ci riuscirò ??? si - IlMici8 : Poi va a finire che passo per buonista dalle frasi fatte mielose…stocazzo! Se vi facessi leggere alcuni pensieri ch… - PozzuTu : Culo e camicia con Brancuzzo e friend e poi postano contenuti di coppia con le frasi tumblir...dalle rive è tutto… -