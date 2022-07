Francia, addio al canone. La TV pubblica sarà finanziata con l’IVA (Di martedì 26 luglio 2022) IVA per finanziare l’emittenza pubblica Les Echos, di Marina Alcaraz, pag. 19 Dopo ore di dibattito burrascoso su questo tema delicato, sabato 23 luglio i deputati hanno votato per l’abolizione del contributo al servizio pubblico radiotelevisivo (PAC), previsto dall’articolo 1 della legge finanziaria modificata, e per la sua sostituzione con una frazione dell’IVA, in seguito al parere favorevole del governo. Con il bilancio inizialmente previsto dalla legge, i gruppi radiotelevisivi pubblici partivano da una tabula rasa. D’ora in poi, con una frazione dell’IVA, daremo loro una base e un meccanismo che li rassicurerà”, spiega Quentin Bataillon, deputato (Renaissance), che ha proposto questo emendamento insieme ad Aurore Berge (Renaissance). “Questo risponde alla richiesta del settore audiovisivo pubblico che abbiamo incontrato”, ha ... Leggi su tvzoom (Di martedì 26 luglio 2022) IVA per finanziare l’emittenzaLes Echos, di Marina Alcaraz, pag. 19 Dopo ore di dibattito burrascoso su questo tema delicato, sabato 23 luglio i deputati hanno votato per l’abolizione del contributo al servizio pubblico radiotelevisivo (PAC), previsto dall’articolo 1 della legge finanziaria modificata, e per la sua sostituzione con una frazione del, in seguito al parere favorevole del governo. Con il bilancio inizialmente previsto dalla legge, i gruppi radiotelevisivi pubblici partivano da una tabula rasa. D’ora in poi, con una frazione del, daremo loro una base e un meccanismo che li rassicurerà”, spiega Quentin Bataillon, deputato (Renaissance), che ha proposto questo emendamento insieme ad Aurore Berge (Renaissance). “Questo risponde alla richiesta del settore audiovisivo pubblico che abbiamo incontrato”, ha ...

