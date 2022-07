Francesco Totti e Ilary Blasi, l’ipotesi di un ritorno di coppia (Di martedì 26 luglio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbero tornare sui propri passi? Ecco le ultime indiscrezioni circa il divorzio della coppia Se fino a poche ore fa si parlava di convivenza tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, ora c’è un’indiscrezione che fa ben sperare i fan della ex coppia più popolare d’Italia. Dopo un periodo di crisi, culminato con la separazione, Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbero tornare insieme. Il rumor arriva dallo stesso account di Ilary Blasi e da uno scatto di due sospetti cappuccini pubblicato dalla conduttrice Per qualcuno si tratterebbe infatti di un messaggio nascosto per Francesco Totti, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 26 luglio 2022)potrebbero tornare sui propri passi? Ecco le ultime indiscrezioni circa il divorzio dellaSe fino a poche ore fa si parlava di convivenza trae Noemi Bocchi, ora c’è un’indiscrezione che fa ben sperare i fan della expiù popolare d’Italia. Dopo un periodo di crisi, culminato con la separazione,potrebbero tornare insieme. Il rumor arriva dallo stesso account die da uno scatto di due sospetti cappuccini pubblicato dalla conduttrice Per qualcuno si tratterebbe infatti di un messaggio nascosto per, ...

