Francesco Totti candidato alle elezioni politiche? La notizia improvvisa spiazza tutti (Di martedì 26 luglio 2022) È arrivata una notizia improvvisa sull’ex capitano della Roma. Questa volta non riguarda la sua separazione da Ilary Blasi. Francesco Totti potrebbe essere candidato alle prossime elezioni politiche. Addirittura ci sarebbe già un partito pronto ad accoglierlo. In questo articolo vi sveliamo tutti i dettagli in merito a questa incredibile notizia che ha veramente spiazzato tutti. (Continua dopo la foto…) Francesco Totti, incredibile ‘ritorno di fiamma’: l’indiscrezione fa sognare i tifosi La carriera di Totti Francesco Totti è considerato uno dei migliori giocatori italiani di tutti i ... Leggi su tvzap (Di martedì 26 luglio 2022) È arrivata unasull’ex capitano della Roma. Questa volta non riguarda la sua separazione da Ilary Blasi.potrebbe essereprossime. Addirittura ci sarebbe già un partito pronto ad accoglierlo. In questo articolo vi sveliamoi dettagli in merito a questa incredibileche ha veramenteto. (Continua dopo la foto…), incredibile ‘ritorno di fiamma’: l’indiscrezione fa sognare i tifosi La carriera diè considerato uno dei migliori giocatori italiani dii ...

BighiTheKid : #Dybala: - “Con Totti ci siamo visti alla partita di Eto’o, nello spogliatoio, ma non c’erano ancora certezze. Lui… - bilbo2000it : @GQitalia In realtà è Francesco Totti. - infoitcultura : Francesco Totti si trasferisce da Noemi Bocchi, la sua nuova compagna! - infoitcultura : Francesco Totti e Noemi Bocchi, prove di convivenza - infoitcultura : “Francesco Totti è andato via da casa, vive ufficialmente con Noemi Bocchi” -